بيان لميقاتي حول مرسوم الترقيات العسكرية والأمنية

أصدر المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيانًا جاء فيه: "توضيحا لما يتم تداوله من مواقف منسوبة الى رئيس الحكومة بشأن مرسوم الترقيات العسكرية والامنية، وينسب تارة الى اوساط رئيس الحكومة وطورا الى اوساط مطلعة، نفيد بأن موقف رئيس الحكومة من الموضوع يصدر بعد التشاور مع المعنيين بما يعود بالفائدة المرجوة على الاسلاك العسكرية، وكل ما يقال خلاف ذلك هو من باب التكهنات او التسريبات او التمنيات التي يسعى البعض لاسقاطها على موقف رئيس الحكومة."