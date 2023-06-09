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قرار لمحافظ بيروت بوضع الاختام على موقف سيارات للعموم يستثمر من دون ترخيص وغير ملتزم بالإعلان عن التعرفة الرسمية
أخبار لبنان
2023-06-09 | 10:43
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قرار لمحافظ بيروت بوضع الاختام على موقف سيارات للعموم يستثمر من دون ترخيص وغير ملتزم بالإعلان عن التعرفة الرسمية
قرار لمحافظ بيروت..
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه بناء على الكشف التي قام بها قسـم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت رقم 157/2023 ق.م.، حيث تبين أن موقف السيارات المكشوف للعموم في العقارات رقم 666 و1070 و1071 المدور، يستثمر من دون ترخيص، وغير ملتزم بأحكام القرار رقم 301/ب تاريخ 3/4/2023، لا سيما لجهة الإعلان عن التعرفة الرسمية والتقيد بها.
ولفتت إلى أنه "بناء على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف، أصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود القرار عدد 484/ب تاريخ 26-5-2023، وهو يتعلق بوضع الأختام وإقفال موقف سيارات للعموم في مدينة بيروت، جاء فيه:
- المادة الأولى: تٌقفل وتوضع الأختام على موقف سيارات مكشوف للعموم، عائد لشركة "إيليت غروب وان ش.م.م." الكائن في العقارات رقم 666 و1070 و1071 منطقة المدور العقارية - شارع فرعون- محلة مار مخايل.
- المادة الثانية: يُمنع منعاً باتاً فك أو نزع أو إتلاف الأختام تحت طائلة الملاحقة الجزائية عملاً بالمادة 395 من قانون العقوبات.
- المادة الثالثة: تُكلّف مصلحة المؤسسات المصنفة بمؤازرة من فوج الحرس تنفيذ هذا القرار.
- المادة الرابعة: يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
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محافظ بيروت
اختام
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