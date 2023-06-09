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مكتب ميقاتي أكّد عدم تلقيه اتصال من أي جهة ليبية بشأن هنيبال القذافي: الملف في يد القضاء

أخبار لبنان
2023-06-09 | 13:36
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مكتب ميقاتي أكّد عدم تلقيه اتصال من أي جهة ليبية بشأن هنيبال القذافي: الملف في يد القضاء
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مكتب ميقاتي أكّد عدم تلقيه اتصال من أي جهة ليبية بشأن هنيبال القذافي: الملف في يد القضاء

مكتب ميقاتي أكّد عدم تلقيه اتصال من أي جهة ليبية بشأن هنيبال القذافي

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه يتم التداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب بخبر مفاده" ان رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة تواصل مع رئيس الحكومة بشأن قضية هانيبال القذافي".

وأوضح المكتب الاعلامي أن "الرئيس ميقاتي لم يتلق اي اتصال من اي جهة ليبية، وان ملف السيد القذافي هو في يد القضاء المختص، واي متابعة لهذا الملف تتم بالطرق القضائية  المختصة. كما يعبّر ميقاتي عن حرص لبنان على افضل العلاقات مع الشعب الليبي. فاقتضى التوضيح".

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