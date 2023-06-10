مرتضى: مرشحنا جدي ومؤهل ليحفظ الصيغة اللبنانية والدستور والمقاومة

مرتضى: مرشحنا مؤهل ليس فقط ليحفظ العيش الواحد بل ليحفظ الصيغة اللبنانية والكيان وما يجاري المشاريع التقسيمية بعناوين مختلفة

أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام مرتضى أن يوم 14 حزيران يوم الجلسة الانتخابية فيه مرشحين احدهم مرشحهم، وقال: "مرشحنا جدي جدا ومؤهل جدا ليحفظ الصيغة اللبنانية والدستور وليحفظ المقاومة احدى اهم مقومات الكيان في وجه الغطرسة والاطماع الاسرائيلية والاهم الاهم بانه مرشحنا مؤهل ليس فقط ليحفظ العيش الواحد بل ليحفظ الصيغة اللبنانية والكيان وما يجاري المشاريع التقسيمية بعناوين مختلفة".



وأضاف :"ننتظر ماذا سيرشح عن الجلسة".



كلام مرتضى جاء على هامش افتتاح فاعليات صيف صور 2023 وشارع المشاة الذي تخلله حفلات وعروضات موسيقية رقص ومنتوجات لبنانية واشغال فنية ويدوية وافتتاح جلسات ومأكولات عرضتها بعض المطاعم بمشاركة طلابية وشعبية.