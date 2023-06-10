اطلاق الخطة الخمسية لتطوير قدرات الجيش اللبناني

اطلاق الخطة الخمسية لتطوير قدرات الجيش اللبناني ٢٠٢٢-٢٠٢٧



عقدت أركان الجيش للتخطيط في نادي ضباط اليرزة اجتماعًا أطلقت خلاله الخطة الخمسية لتطوير قدرات الجيش اللبناني ٢٠٢٢-٢٠٢٧، واستراتيجية التواصل في الجيش للعام ٢٠٢٣.



وذلك بحضور الملحقين العسكريين وممثلين عن الدول المانحة والمنظمات الدولية، وضباط من أجهزة القيادة.