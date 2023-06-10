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كولونا: الحل ممكن في لبنان

أخبار لبنان
2023-06-10 | 06:16
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كولونا: الحل ممكن في لبنان
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كولونا: الحل ممكن في لبنان

كولونا لفرانس 24: الحل ممكن في لبنان

بعدما سمّى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق جان-إيف لودريان موفداً خاصاً إلى لبنان، اطلقت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا موقفًا في مقابلة مع فرانس 24 بثت في الساعات الماضية على هامش مشاركتها في الاجتماع للتحالف الدولي ضد داعش في الرياض.

واعتبرت كولونا أن الحل ممكن في لبنان.

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