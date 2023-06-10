قاووق: لبنان يحتاج إلى تقاطعات وطنية تنقذه من الانهيار

اعتبر عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن لبنان يحتاج إلى تقاطعات وطنية تنقذه من الانهيار وتحصنه من الفتنة.

وأكد أنه "مام أزمات البلد المتراكمة يجب أن تكون المرحلة مرحلة إنقاذ وليس الإنقلاب على التوازنات الداخلية الحساسة.



وتابع قاووق :" نقول للذين يحمسون والذين يتحمسون، لا تخطئوا بالحسابات ولا تأخذكم الحماسة الزائدة إلى المزيد من الرهانات الخاسرة".