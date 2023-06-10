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بيان لحجار حول موضوع دولرة مساعدات النازحين السوريين في لبنان

أخبار لبنان
2023-06-10 | 10:08
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بيان لحجار حول موضوع دولرة مساعدات النازحين السوريين في لبنان
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بيان لحجار حول موضوع دولرة مساعدات النازحين السوريين في لبنان

بيان لحجار حول موضوع دولرة مساعدات النازحين السوريين في لبنان

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار بياناً حول موضوع دولرة مساعدات النازحين السوريين في لبنان، أعلن فيه انه "بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير حجّار بتاريخ 26 أيار حيث أكد رفضه لدولرة مساعدات النازحين السوريين في لبنان، وبعد الإجتماع الذي عقده مع المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية عمران ريزا في التاريخ نفسه والذي وعد خلاله بالتشاور مع الأطراف المعنية والعودة بخلاصة واضحة للموضوع، وبعد إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بوضوح من خلال بيان في اليوم نفسه بأن "لا الوزير هكتور حجّار ولا أنا وافقنا على الدفع بالدولار للنازحين السوريين"، ما زال هذا الموضوع يراوح مكانه من دون أي تطوّرات أو مشاورات جديّة من قبل مفوضيّة الأمم المتحدة للاجئين".

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