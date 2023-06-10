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النائب جنبلاط: لمقاربة عقلانية للإستحقاقات وبحث الخيارات الوفاقية والجامعة
أخبار لبنان
2023-06-10 | 10:29
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النائب جنبلاط: لمقاربة عقلانية للإستحقاقات وبحث الخيارات الوفاقية والجامعة
النائب جنبلاط: لمقاربة عقلانية للإستحقاقات وبحث الخيارات الوفاقية والجامعة
شدد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط على "مقاربة عقلانية للإستحقاقات الراهنة والإبتعاد عن لغة التحدّي والمواقف المتشنجة المتصلة بها".
ورأى في تصريح على هامش لقاءات السبت في قصر المختارة، أن "القبول بمنطق العمل الديموقراطي المبني على أسس الحوار، وحده الكفيل بإستمرار البحث عن الخيارات الوفاقية والجامعة لمصلحة الوطن ومستقبله".
من جهة ثانية، عرض النائب جنبلاط قضايا خدماتية ملحّة مع وفود زارته وعرضت له مشاكلها الانمائية والحياتية، واستمع الى معاناتها في تحصيل الحقوق الوظيفية والبلديات والسبل الآيلة الى الحد من تراجع الخدمات في القطاعات.
ومن ابرز الوفود التي زارت المختارة، وفد من تجار دير القمر طرح باسمهم طوني نهرا المطالب، ووفد من "عرب خلدة"، الى وفد شبابي مع عائلة العيد في عين زحلتا، ووفد من عائلة زيدان في رويسة البلوط، ووفد من نقابة مستخدمي وعمال شركة ترابة سبلين، ووفد من بلدة كفرنبرخ الشوف.
وشارك في اللقاءات النائبان بلال عبد الله ووائل ابو فاعور والنائب السابق علاء ترو، امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
وتلقى النائب جنبلاط سلسلة من المراجعات.
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