افتتاح معرض "بدايات الصحافة العربية" في متحف نابو

افتتح معرض "بدايات الصحافة العربية " في متحف نابو حيث عرضت أقدم الصحف العربية التي صدرت منذ أواسط القرن التاسع عشر في دول العالم العربي ودول المهجر.



ويضم المعرض حوالى ٤٠٠ صحيفة ومجلة جمعها المؤرخ بدر الحاج على مدى أكثر من ٥٠ عامًا.