الجامعة الأميركية في بيروت وضعت حجر الأساس لحرمها التوأم في بافوس القبرصية

وضعت الجامعة الأميركية في بيروت حجر الأساس لحرمها التوأم في بافوس القبرصية AUB Mediterraneo.



ويكرّس الحرم الجديد الرؤية الاستراتيجيّة للجامعة ومسيرتها التاريخية الرائدة في المنطقة والعالم على الصعيد الأكاديمي، وسيلتحق طلاب الدفعة الأولى بالعام الدراسي في بافوس مطلع الخريف المقبل 2023.



وقد جدّدت الجامعة من خلال هذا الحدث التزامها بتعزيز مستقبل أكثر إشراقًا للمنطقة، ورسّخت دورها الفاعل في خدمة بيئتها ومجتمعها.