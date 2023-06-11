الحاج حسن: التقاطع على شخص لغايات سياسية يؤدي إلى مزيد من الإستعصاء الرئاسي

الحاج حسن: التقاطع على شخص لغايات سياسية يؤدي إلى مزيد من الإستعصاء الرئاسي



أكد رئيس تكتل نواب بعلبك - الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن "فريقنا السياسي سيصوت بشكل طبيعي في جلسة الأربعاء المقبل لحليفنا الوزير سليمان فرنجية الذي يتمتع بمؤهلات عديدة، من أهمها معرفة موقفه وخطه السياسي، والثقة بأن لديه قدرات على التواصل مع الجميع والثقة أيضًا بأنه يستطيع أن يحفظ عناصر قوة لبنان".



وقال خلال مشاركته بمداخلة في الندوة الخاصة التي نظمها مركز الإمام الخميني الثقافي في الهرمل بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني: "إن الذين تقاطعوا على المرشح الوزير جهاد أزعور، جزء منهم كان يضع فيتو عليه قبل أسابيع وجزء آخر إنتخب على أساس رفض المنظومة ونسوا أن من يدعمونه جزء منها، وجزء ثالث عنده تاريخ عن المرشح الذي يدعمونه اليوم".



وسأل: "هل نستطيع أن نفهم من هندس هذا التقاطع وما هو المشروع السياسي الذي تقاطعتم عليه بينما أنتم لا تثقون ببعضكم البعض وتصرحون بذلك علنًا في وسائل الإعلام؟".



واعتبر أن "التقاطع على شخص لغايات سياسية يؤدي إلى مزيد من الإستعصاء الرئاسي".

