متقاعدو قوى الأمن في الجنوب طالبوا بصرف رواتبهم

متقاعدو قوى الأمن في الجنوب طالبوا بصرف رواتبهم



شددت لجنة مشرفي منطقة الجنوب في تجمع متقاعدي قوى الأمن الداخلي على أن "الرواتب حق مقدس لا نستجديه من أحد، وحياة عوائلنا لا نقبل أن تكون رهينة التجاذبات السياسية ورحمة المتسلطين الفاسدين الذين تمادوا بقتلنا ظلمًا وعدوانًا".



وقالت في بيان: "لسنا معنيين بتأمين الإيرادات ولن نستجدي أحدًا لعقد جلسة تشريعية نراها صعبة الإنعقاد على المدى المنظور بسبب غياب حس المسؤولية وانعدام الرحمة والإنسانية والإنشغالات الأخرى".



ودعت السلطة ووزارة المال إلى تحمل مسؤولياتها كاملة وتأمين قيمة الرواتب قبل موعدها.



وأشارت اللجنة إلى أنه على وزير المال تقديم التوضيحات اللازمة بهذا الشأن قبل أن تتفلت الأمور وتخرج من عقالها ويحصل ما لم يكن بالحسبان لأن ثورة الفقراء آتية لا محالة وهي ستشمل كافة الفئات المهمشة والمعنية بهذا الأمر.



ولفتت إلى أن "ردنا لن يكون بعيدًا ولقمة العيش أهم وأولى من كافة الإستحقاقات مهما علا شأنها".