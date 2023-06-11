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جعجع: 14 حزيران مفصلي ومن سيلجأ فيه الى الاوراق البيضاء أو الشعارات سيساهم مع محور الممانعة بالتعطيل

أخبار لبنان
2023-06-11 | 02:43
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جعجع: 14 حزيران مفصلي ومن سيلجأ فيه الى الاوراق البيضاء أو الشعارات سيساهم مع محور الممانعة بالتعطيل
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جعجع: 14 حزيران مفصلي ومن سيلجأ فيه الى الاوراق البيضاء أو الشعارات سيساهم مع محور الممانعة بالتعطيل

جعجع: بري تحجج بان المسيحيين غير متفقين على مرشح لذا توقف عن الدعوة لانعقاد الجلسات

شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على ان "تاريخ 14 حزيران 2023 مفصلي وكل من يضع ورقة بيضاء او اسم من غير المرشحين المطروحين او شعارات فهو سيساهم مع محور الممانعة في تعطيل الاستحقاق الرئاسي". وأعلن اطلاق مشروع الطاقة الشمسية الذي سيضيء منطقة "دير الاحمر" باكملها وسيبدأ العمل عليه خلال اسابيع قليلة.

وتحدث جعجع في عشاء لمنسقية البقاع الشمالي في "القوات اللبنانية"، في حضور النائبين ستريدا جعجع وانطوان حبشي، رئيس اتحاد بلديات "دير الأحمر" جان  فخري، الأمين العام لحزب "القوات" اميل مكرزل، منسق المنطقة الياس بو رفول، رؤساء بلديات ومخاتير وحشد من اهالي المنطقة.

وأكد اننا "اليوم لسنا في ازمة سياسية عادية بل هي مجرد تعبير وتمظهر لأزمة وجودية اعمق لذا نجهل مدى امكانية الاستمرار في هذه التركيبة التي اظهرت فشلها، وبات علينا التفكير بطريقة مختلفة يبقى فيها "لبنان لبنان" و"شعب لبنان شعب لبنان".

كما لفت الى ان "من يسمع كلام "حركة امل" و"حزب الله" عن الحوار مع بداية الفراغ الرئاسي يصدق انهما يريدان الوصول الى نتيجة ولكن تبين انهما لن يقبلا اي اسم نطرحه ولا يرغبان الا برئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، ما لن نقبل به".

أضاف: "لانهاء هذا التعطيل ذهبنا الى اقصى حدود الايجابية وتقاطعنا مع قوى المعارضة و"التيار الوطني الحر" على اسم الوزير السابق جهاد ازعور على اعتبار انه مرشح حيادي توافقي من جهة وتقني من جهة اخرى، ورغم كل هذه المواصفات، اعتبره "الثنائي الشيعي" مرشح تحد. اذا من الواضح ان اي شخص ندعمه سيعتبر مرشح تحد، لأن "محور الممانعة" وتحديدا "حزب الله" لا يريد الاتيان الا برئيس جمهورية محسوب عليه، وبالتالي طرحه واضح: اما رئيس يريده او لا انتخابات رئاسية".
 
واعتبر أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري تحجج بان المسيحيين غير متفقين على مرشح لذا توقف عن الدعوة لانعقاد الجلسات وقال: "وطالبنا بالتوافق على اسم مرشح، وعندما اتفقنا كمسيحيين كما المعارضة على مرشح واحد واصبح هناك مرشحان جديان عدنا الى "النغمة" نفسها. فدعا ظاهريا الرئيس بري الى جلسة ولكن عمليا لا نعرف ما الذي سيحدث فيها".

أخبار لبنان

جعجع

بري

أزعور

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