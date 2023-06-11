الحشيمي للـLBCI: هل الطرف الآخر مستعد للتلاقي على مرشح؟

الحشيمي للـLBCI: هل الطرف الآخر مستعد للتلاقي على مرشح؟

أكد النائب بلال الحشيمي أن خياره محسوم وهو التصويت لجهاد أزعور، معتبرًا أنه "لا يمكننا البقاء في نفس الأفق و"الرزمة"، لذلك يجب أن يكون القرار واضحًا."



وأشار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" إلى أنه كان هناك تلاقي على المرشح أزعور الذي طرحه البطريرك الراعي.



وأوضح الحشيمي أننا "طرحنا شخصية معروفة دوليًا وعربيًا ولها مكانة حتى في لبنان من ناحية وزارة المالية، وفي المقابل رد علينا الطرف الآخر بالقول إن مرشحنا مرشح تحد وإمبريالي ومناور."



وسأل: "هل الطرف الآخر مستعد للتلاقي على مرشح أم ستبقى الأمور على ما هي عليه حتى يحصل هذا الطرف على مرشحه؟"



ولفت إلى أن "طرف الثنائي مع الحلفاء يجب أن يقتنعوا بأننا موجودون في البلد ويصرحون يوميًا بتصاريح مستفزة تعكس أننا لسنا في دولة بل في دويلة، وعلى الطرف الآخر أن يعي أننا كلنا في السفينة نفسها."