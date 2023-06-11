عطية للـLBCI: لن نقاطع ولن ننسحب ونتمنى على الجميع أن لا ينسحب

عطية للـLBCI: نحاول أن نكون الوسط الوازن واختيار شخصية وسطية



أكّد عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية أنّ نواب الاعتدال الوطني وكتلة صيدا بالاضافة الى بعض النواب التغييريين أي حوالي العشرين أو إثنين وعشرين نائبًا، يحاولون أن يكونوا الوسط الوازن واختيار شخصية وسطية.

وشدد على أنّ خيار الاسم الثالث مستبعد في النقاش لتاريخ اللحضة، مشيرًا الى خيارين آخرين، التصويت بورقة بيضاء للابتعاد عن أي اصطفاف أو اختيار أحد المرشحين في موقف وازن.



وحسم عطية في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI الموقف من عدم مقاطعة جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، قائلًا: "لن نقاطع ولن ننسحب ونتمنى على الجميع أن لا ينسحب".



وشدد على أن كلّ الاحتمالات مفتوحة أمامهم، مشيرًا الى أنّه اذا بقي النصاب قائمًا في الدورة الثانية سيتشاورون في الخطة "ب".



وفيما أكّد أنهم حاولوا التواصل التواصل مع الجميع، قال: "اذا انتخبنا رئيس تيار المرده سليمان فرنجية أو الوزير السابق جهاد ازعور ستبقى القطيعة الطائفية في البلد".



واعتبر أنّ مشكلة البلد أن كلّ فريق يريد منهجية على "ذوقه" ومطلوب تليين المواقف والتنازل لتذليل العقبات.



وأشار الى أنّ هناك رهان على انسحاب أزعور.