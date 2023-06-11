جولة لنصار في البربارة - جبيل: ليتحلى الجميع بالحس الوطني

جولة لنصار في البربارة - جبيل: ليتحلى الجميع بالحس الوطني

قام وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال المهندس وليد نصار اليوم بجولة في بلدة البربارة - جبيل وزار دير القديسين سركيس وباخوس وكنيسة القديسة بربارة تتويجًا لإدراجهما على خارطة السياحة الدينية، وكانت له جولة في معالم البلدة ومؤسساتها. وكان في استقباله المطران موسي سلوان وكاهن الرعية الأب يوحنا ياسمين وأبناؤها ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات جبيلية.



وبدأ نصار بزيارة بلدية البربارة حيث استمع إلى عرض لأهم إنجازاتها، ثم زار الميناء ومسمكة تعاونية صيادي الأسماك ومسار الدراجات والمنتزه و"بيت البربارة" الذي أدرج أيضًا على الخارطة السياحية.



وتحدث المطران سلوان عن مفهوم الشراكة الموجودة بين الرعية والبلدة مشيرًا إلى أن هذا يدل على التعاون لأن الحجر هو في خدمة البشر، وهذه الشراكة القائمة بسلاسة ومحبة وتضامن هي أساسية.



ورأى أنه من المهم أن يتعلم الإنسان إدارة الأزمة، والمشاريع الموجودة اليوم والتي جرى الحديث عنها هي ضمن إطار تكاملي لأن الخدمة تأتي من الناس وتعود إليهم بمحبة النسيج الإجتماعي.



بدوره، تحدث نصار عن اللامركزية الإدارية الموسعة التي تعبر شأنًا مهمًا، لافتًا إلى المقومات السياحية والإنمائية التي تتمتع بها بلدة البربارة في تقارب الجبال والشاطىء والنشاطات السياحية والميزات البيئية الموجودة.



وقال: "بعد صدور قانون إنشاء محافظة جبيل وكسروان، نعمل على صدور المراسيم التطبيقية، لكن في السياسة الأمور متوقفة، مع أن هذا الموضوع يسهل عمل المواطنين، ويجنبهم مشاقة الإنتقال إلى العاصمة للقيام بمعاملة."



واعتبر أن بلدة البربارة تتمتع بشاطئها النظيف، ويجري العمل مع وزير الأشغال على مسح الشواطىء كي لا يحصل إعتداء على الأملاك العامة، والتنصيف مهم جدًا لتوزيع الضرائب بشكل عادل.



ورأى أن التخمين الذي يضطلع به رؤساء البلديات يساهم في تنظيم الأملاك البحرية.



وشدد على الإنتاجية والعمل في مقاربة الأمور، لافتًا إلى المشاريع التي تقوم بها بلدية البربارة، قائلًا: "نحن كدولة نحاول ضمن الإمكانيات المحدودة معالجة المواضيع لكي نهيىء الأرضية لوزير السياحة المقبل، خصوصًا أننا واجهنا قضايا شائكة مثل الكورونا والوضع الإقتصادي."



وتمنى أن يتحلى الجميع بالحس الوطني ويسود التفاهم بين بعضنا البعض للوصول إلى وطن يليق بأبنائنا.