الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جولة لنصار في البربارة - جبيل: ليتحلى الجميع بالحس الوطني

أخبار لبنان
2023-06-11 | 03:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جولة لنصار في البربارة - جبيل: ليتحلى الجميع بالحس الوطني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
جولة لنصار في البربارة - جبيل: ليتحلى الجميع بالحس الوطني

جولة لنصار في البربارة - جبيل: ليتحلى الجميع بالحس الوطني

قام وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال المهندس وليد نصار اليوم بجولة في بلدة البربارة - جبيل وزار دير القديسين سركيس وباخوس وكنيسة القديسة بربارة تتويجًا لإدراجهما على خارطة السياحة الدينية، وكانت له جولة في معالم البلدة ومؤسساتها. وكان في استقباله المطران موسي سلوان وكاهن الرعية الأب يوحنا ياسمين وأبناؤها ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات جبيلية.

وبدأ نصار بزيارة بلدية البربارة حيث استمع إلى عرض لأهم إنجازاتها، ثم زار الميناء ومسمكة تعاونية صيادي الأسماك ومسار الدراجات والمنتزه و"بيت البربارة" الذي أدرج أيضًا على الخارطة السياحية.

وتحدث المطران سلوان عن مفهوم الشراكة الموجودة بين الرعية والبلدة مشيرًا إلى أن هذا يدل على التعاون لأن الحجر هو في خدمة البشر، وهذه الشراكة القائمة بسلاسة ومحبة وتضامن هي أساسية.

ورأى أنه من المهم أن يتعلم الإنسان إدارة الأزمة، والمشاريع الموجودة اليوم والتي جرى الحديث عنها هي ضمن إطار تكاملي لأن الخدمة تأتي من الناس وتعود إليهم بمحبة النسيج الإجتماعي.

بدوره، تحدث نصار عن اللامركزية الإدارية الموسعة التي تعبر شأنًا مهمًا، لافتًا إلى المقومات السياحية والإنمائية التي تتمتع بها بلدة البربارة في تقارب الجبال والشاطىء والنشاطات السياحية والميزات البيئية الموجودة.

وقال: "بعد صدور قانون إنشاء محافظة جبيل وكسروان، نعمل على صدور المراسيم التطبيقية، لكن في السياسة الأمور متوقفة، مع أن هذا الموضوع يسهل عمل المواطنين، ويجنبهم مشاقة الإنتقال إلى العاصمة للقيام بمعاملة."

واعتبر أن بلدة البربارة تتمتع بشاطئها النظيف، ويجري العمل مع وزير الأشغال على مسح الشواطىء كي لا يحصل إعتداء على الأملاك العامة، والتنصيف مهم جدًا لتوزيع الضرائب بشكل عادل.

ورأى أن التخمين الذي يضطلع به رؤساء البلديات يساهم في تنظيم الأملاك البحرية.

وشدد على الإنتاجية والعمل في مقاربة الأمور، لافتًا إلى المشاريع التي تقوم بها بلدية البربارة، قائلًا: "نحن كدولة نحاول ضمن الإمكانيات المحدودة معالجة المواضيع لكي نهيىء الأرضية لوزير السياحة المقبل، خصوصًا أننا واجهنا قضايا شائكة مثل الكورونا والوضع الإقتصادي."

وتمنى أن يتحلى الجميع بالحس الوطني ويسود التفاهم بين بعضنا البعض للوصول إلى وطن يليق بأبنائنا. 

أخبار لبنان

لنصار

البربارة

جبيل:

ليتحلى

الجميع

بالحس

الوطني

LBCI التالي
عطية للـLBCI: لن نقاطع ولن ننسحب ونتمنى على الجميع أن لا ينسحب
الحشيمي للـLBCI: هل الطرف الآخر مستعد للتلاقي على مرشح؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-06-05

اعتصام لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مركز جبيل

LBCI
خبر عاجل
2023-05-07

جنبلاط من عين التينة: السفير السعودي أكد للجميع خلال جولته أن المملكة على مسافة واحدة من الجميع

LBCI
آخر الأخبار
05:47

الوكالة الوطنية للاعلام: اندلاع حريق ضخم صباحا في بسبينا البترون ونيرانه امتدت على مسافة كبيرة من الحقول ولامست المنازل وتعمل عناصر الدفاع المدني على إخماده فيما لم تعرف أسبابه

LBCI
أخبار لبنان
03:52

عطية للـLBCI: لن نقاطع ولن ننسحب ونتمنى على الجميع أن لا ينسحب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:31

الجيش: توقيف 4 سوريين في الزاهرية - طرابلس لتأليفهم عصابة سرقة كابلات كهربائية

LBCI
أخبار لبنان
05:53

كرامي إلتقى المطران سويف موفدًا من الراعي

LBCI
أخبار لبنان
05:47

قاسم: فرنجية هو الشخص المؤهل لأن يكون رئيسًا للجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
05:40

أحمد قبلان: لن نسمح لتل أبيب بإعادة السيطرة على موقع رئاسة جمهورية لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-05-24

انتهاء جلسة حاكم مصرف لبنان امام القاضي عماد قبلان المخصصة للاجراءات المتعلقة بمذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر الانتربول

LBCI
منوعات
2023-06-07

للمرة الـ27... مليونير صيني يتقدم لامتحانات الثانوية العامة

LBCI
أخبار دولية
2023-06-06

البابا فرنسيس أجرى فحوص في مستشفى في روما

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-29

رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر: الموسم السياحي سيبدأ مع تدفق السياح ابتداء من 20 حزيران

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:13

أجواء المؤتمر العربي الصيني العاشر الذي ينعقد في الرياض

LBCI
سيدات الملاعب
13:54

للنساء لا تغطيات اعلامية كافية للرياضات.. والـLBCI تتحرك لدعم السيدات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ما هو مصير رواتب القطاع العام لشهر حزيران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

للمرة الثالثة... وزير الخارجية السورية في السعودية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

جلسة الانتخاب الـ١٤.. معركة الثلث المعطل للنصاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

كتاب بعنوان "طرابلس في عيون أبنائها والجوار"... فماذا أراد أهالي المنطقة إخبارنا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

انتر ميلان يتطلع الى العودة الى أمجاد الماضي ومانشستر سيتي لحصد دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه

LBCI
أخبار لبنان
13:45

نصار أدرج رأس الملاليح ورأس القلعة ومنطقة دير الناطور في أنفه على خارطة السياحة البيئية والثقافية والتراثية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

في أنفه.. ذهب ابيض وموسم صيف "ولا احلا"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:07

جلسة لمجلس الوزراء في هذا التاريخ للبحث في موضوعين

LBCI
خبر عاجل
16:51

أزعور في لقاء مع المغتربين: لست مرشح مواجهة... ومنفتح على الالتقاء والتحاور مع جميع الأطراف

LBCI
أخبار لبنان
11:38

السفير السعودي غادر الى الرياض للتشاور

LBCI
خبر عاجل
04:03

هيئة إدارة السير تعلن التوقف عن إستقبال المعاملات وكشف الآليات في الدكوانة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ما هو مصير رواتب القطاع العام لشهر حزيران؟

LBCI
أخبار لبنان
05:28

الراعي: السعي في البطريركية مع كل الفرقاء لانتزاع روح التحدي والعداوة وأسلوب الفرض على الآخرين

LBCI
أمن وقضاء
14:55

اعتداء على منزل في المجدل... رئيس البلدية: البلدة كانت وستظل أرض سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

طالبٌ لبناني من بين أكثر من 50 طالبا عربيا لتمثيل الشرق الأوسط في مسابقة عالمية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More