شقير يشارك على رأس وفد في مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في الرياض

شقير في مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في الرياض

يشارك رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير على رأس وفد إقتصادي لبناني في أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين التي افتتحت أعمالها صباح اليوم في الرياض.



وسيجري شقير على هامش المؤتمر لقاءات مع قيادات إقتصادية سعودية، ومع عدد من رؤساء الوفود العربية المشاركة إضافة إلى قيادات اقتصادية صينية. وسيتم خلالها التداول في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص في هذه البلدان خصوصاً في ظل الأجواء الإيجابية والمشجّعة في المنطقة.