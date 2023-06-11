الراعي: السعي في البطريركية مع كل الفرقاء لانتزاع روح التحدي والعداوة وأسلوب الفرض على الآخرين

الراعي: الحديث الرسمي بكل أسف يدور حول تعطيل النصاب



أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ السعي في البطريركية المارونية مع كل الفرقاء لانتزاع روح التحدي والعداوة وأسلوب الفرض على الآخرين، وقال: "ينظر اللبنانييون الى الاربعاء المقبل وهو يوم يدخل فيه النواب مجلسهم لانتخاب رئيس بعد فراغ 8 أشهر".



وشدّد على أنّ الشعب ينتظر انتخاب رئيس فيما الحديث الرسمي بكل أسف يدور حول تعطيل النصاب ما يؤذي الحركة الديمقراطية ويزيد الشرخ في البلاد ويسقط الدولة في أزمات أعمق.



واعتبر أنّ العالم يستهجن الممارسة الغريبة للسياسة في لبنان الذي هو اصلًا نموذج بدستوره.