الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
30
o
الجنوب
26
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
30
o
الجنوب
26
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أحمد قبلان: لن نسمح لتل أبيب بإعادة السيطرة على موقع رئاسة جمهورية لبنان
أخبار لبنان
2023-06-11 | 05:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
أحمد قبلان: لن نسمح لتل أبيب بإعادة السيطرة على موقع رئاسة جمهورية لبنان
أحمد قبلان: موضوع رئيس الجمهورية كبير وخطير وبحجم سيادة لبنان
أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "الأمور خطيرة وتاريخية، لذا من المهم أن يفهم اللبنانيون الأمور التالية: أولا، موضوع رئيس الجمهورية كبير وخطير وبحجم سيادة لبنان".
وقال في بيان: "ثانياً، لا يمكن تمرير انتخاب رئيس جمهورية غير ميثاقي وإلى الأبد. ثالثاً، أصابع الطبخة الأميركية المسمومة مكشوفة ورئيس بختم أميركي ممنوع. رابعاً، الدفاع عن استقلال لبنان السياسي بحجم الدفاع عن وجود لبنان، والإصطفاف السياسي الجامع للتناقضات مريب جداً ويضع البلد ضمن خيار غير ميثاقي وخطير على لبنان، ومن قاد انتفاضة 6 شباط وأسقط 17 أيار لينقذ لبنان سيسقِط بمجلس النواب أي 17 أيار بالنسخة الملونة، ومن حرر لبنان وهزم إسرائيل ويهزمها كل يوم وأحاط لبنان بأكبر قوة دفاع وطني استراتيجي بوجه تل أبيب والمشروع التكفيري الأميركي، لن يسمح لتل أبيب (بنسخة اللعبة الأميركية) إعادة السيطرة على موقع رئاسة جمهورية لبنان، واللعبة الشخصية لدى البعض تفضح الكثير من المخفي".
وختم: "طعن ظهر المقاومة بنسخة الثنائي الوطني أمر خطير وكبير ومعروف التفاصيل، ومعركة رئاسة الجمهورية سيادية ووطنية بامتياز، ولن يمر قطوع الرئاسة دون حماية الشراكة الوطنية، والسلم الأهلي ضرورة وجودية للبنان، وحماية مشروع الدولة المركزي بحجم حماية لبنان، والتضحية السياسية وغيرها من أجل لبنان لا حدود لها".
أخبار لبنان
قبلان
رئيس الجمهوية
الثنائي الشيعي
التالي
قاسم: فرنجية هو الشخص المؤهل لأن يكون رئيسًا للجمهورية
الراعي: السعي في البطريركية مع كل الفرقاء لانتزاع روح التحدي والعداوة وأسلوب الفرض على الآخرين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:36
"الراي" الكويتية نقلاً عن أزعور: ليس مرشحاً ضد الثنائي الشيعي أو ضد أحد بل لهدفٍ واحد هو الإنقاذ
أخبار لبنان
14:36
"الراي" الكويتية نقلاً عن أزعور: ليس مرشحاً ضد الثنائي الشيعي أو ضد أحد بل لهدفٍ واحد هو الإنقاذ
0
أخبار لبنان
2023-06-09
المفتي قبلان: المطلوب حماية لبنان من فجور المصالح الشخصية وحذار نار الطائفية
أخبار لبنان
2023-06-09
المفتي قبلان: المطلوب حماية لبنان من فجور المصالح الشخصية وحذار نار الطائفية
0
أخبار لبنان
2023-06-07
قبلان: المطلوب انتخاب المصلحة الوطنية فقط لا وصفات صندوق النقد الدولي المسلّحة بالحصار الأميركي
أخبار لبنان
2023-06-07
قبلان: المطلوب انتخاب المصلحة الوطنية فقط لا وصفات صندوق النقد الدولي المسلّحة بالحصار الأميركي
0
صحف اليوم
2023-06-07
"الثنائي الشيعي" يخشى 14 آذار نيابياً في 14 حزيران (نداء الوطن)
صحف اليوم
2023-06-07
"الثنائي الشيعي" يخشى 14 آذار نيابياً في 14 حزيران (نداء الوطن)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:31
الجيش: توقيف 4 سوريين في الزاهرية - طرابلس لتأليفهم عصابة سرقة كابلات كهربائية
أمن وقضاء
06:31
الجيش: توقيف 4 سوريين في الزاهرية - طرابلس لتأليفهم عصابة سرقة كابلات كهربائية
0
أخبار لبنان
05:53
كرامي إلتقى المطران سويف موفدًا من الراعي
أخبار لبنان
05:53
كرامي إلتقى المطران سويف موفدًا من الراعي
0
أخبار لبنان
05:47
قاسم: فرنجية هو الشخص المؤهل لأن يكون رئيسًا للجمهورية
أخبار لبنان
05:47
قاسم: فرنجية هو الشخص المؤهل لأن يكون رئيسًا للجمهورية
0
أخبار لبنان
05:28
الراعي: السعي في البطريركية مع كل الفرقاء لانتزاع روح التحدي والعداوة وأسلوب الفرض على الآخرين
أخبار لبنان
05:28
الراعي: السعي في البطريركية مع كل الفرقاء لانتزاع روح التحدي والعداوة وأسلوب الفرض على الآخرين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-05-24
انتهاء جلسة حاكم مصرف لبنان امام القاضي عماد قبلان المخصصة للاجراءات المتعلقة بمذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر الانتربول
آخر الأخبار
2023-05-24
انتهاء جلسة حاكم مصرف لبنان امام القاضي عماد قبلان المخصصة للاجراءات المتعلقة بمذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر الانتربول
0
منوعات
2023-06-07
للمرة الـ27... مليونير صيني يتقدم لامتحانات الثانوية العامة
منوعات
2023-06-07
للمرة الـ27... مليونير صيني يتقدم لامتحانات الثانوية العامة
0
أخبار دولية
2023-06-06
البابا فرنسيس أجرى فحوص في مستشفى في روما
أخبار دولية
2023-06-06
البابا فرنسيس أجرى فحوص في مستشفى في روما
0
أخبار لبنان
2023-05-29
رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر: الموسم السياحي سيبدأ مع تدفق السياح ابتداء من 20 حزيران
أخبار لبنان
2023-05-29
رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر: الموسم السياحي سيبدأ مع تدفق السياح ابتداء من 20 حزيران
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:13
أجواء المؤتمر العربي الصيني العاشر الذي ينعقد في الرياض
أخبار دولية
04:13
أجواء المؤتمر العربي الصيني العاشر الذي ينعقد في الرياض
0
سيدات الملاعب
13:54
للنساء لا تغطيات اعلامية كافية للرياضات.. والـLBCI تتحرك لدعم السيدات!
سيدات الملاعب
13:54
للنساء لا تغطيات اعلامية كافية للرياضات.. والـLBCI تتحرك لدعم السيدات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما هو مصير رواتب القطاع العام لشهر حزيران؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما هو مصير رواتب القطاع العام لشهر حزيران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
للمرة الثالثة... وزير الخارجية السورية في السعودية!
تقارير نشرة الاخبار
13:50
للمرة الثالثة... وزير الخارجية السورية في السعودية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
جلسة الانتخاب الـ١٤.. معركة الثلث المعطل للنصاب
تقارير نشرة الاخبار
13:47
جلسة الانتخاب الـ١٤.. معركة الثلث المعطل للنصاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كتاب بعنوان "طرابلس في عيون أبنائها والجوار"... فماذا أراد أهالي المنطقة إخبارنا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كتاب بعنوان "طرابلس في عيون أبنائها والجوار"... فماذا أراد أهالي المنطقة إخبارنا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
انتر ميلان يتطلع الى العودة الى أمجاد الماضي ومانشستر سيتي لحصد دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه
تقارير نشرة الاخبار
13:46
انتر ميلان يتطلع الى العودة الى أمجاد الماضي ومانشستر سيتي لحصد دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه
0
أخبار لبنان
13:45
نصار أدرج رأس الملاليح ورأس القلعة ومنطقة دير الناطور في أنفه على خارطة السياحة البيئية والثقافية والتراثية
أخبار لبنان
13:45
نصار أدرج رأس الملاليح ورأس القلعة ومنطقة دير الناطور في أنفه على خارطة السياحة البيئية والثقافية والتراثية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في أنفه.. ذهب ابيض وموسم صيف "ولا احلا"
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في أنفه.. ذهب ابيض وموسم صيف "ولا احلا"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:07
جلسة لمجلس الوزراء في هذا التاريخ للبحث في موضوعين
أخبار لبنان
09:07
جلسة لمجلس الوزراء في هذا التاريخ للبحث في موضوعين
2
خبر عاجل
16:51
أزعور في لقاء مع المغتربين: لست مرشح مواجهة... ومنفتح على الالتقاء والتحاور مع جميع الأطراف
خبر عاجل
16:51
أزعور في لقاء مع المغتربين: لست مرشح مواجهة... ومنفتح على الالتقاء والتحاور مع جميع الأطراف
3
أخبار لبنان
11:38
السفير السعودي غادر الى الرياض للتشاور
أخبار لبنان
11:38
السفير السعودي غادر الى الرياض للتشاور
4
خبر عاجل
04:03
هيئة إدارة السير تعلن التوقف عن إستقبال المعاملات وكشف الآليات في الدكوانة
خبر عاجل
04:03
هيئة إدارة السير تعلن التوقف عن إستقبال المعاملات وكشف الآليات في الدكوانة
5
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما هو مصير رواتب القطاع العام لشهر حزيران؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما هو مصير رواتب القطاع العام لشهر حزيران؟
6
أخبار لبنان
05:28
الراعي: السعي في البطريركية مع كل الفرقاء لانتزاع روح التحدي والعداوة وأسلوب الفرض على الآخرين
أخبار لبنان
05:28
الراعي: السعي في البطريركية مع كل الفرقاء لانتزاع روح التحدي والعداوة وأسلوب الفرض على الآخرين
7
أمن وقضاء
14:55
اعتداء على منزل في المجدل... رئيس البلدية: البلدة كانت وستظل أرض سلام
أمن وقضاء
14:55
اعتداء على منزل في المجدل... رئيس البلدية: البلدة كانت وستظل أرض سلام
8
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طالبٌ لبناني من بين أكثر من 50 طالبا عربيا لتمثيل الشرق الأوسط في مسابقة عالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طالبٌ لبناني من بين أكثر من 50 طالبا عربيا لتمثيل الشرق الأوسط في مسابقة عالمية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More