قاسم: فرنجية هو الشخص المؤهل لأن يكون رئيسًا للجمهورية

قاسم: فرنجية هو الشخص المؤهل لأن يكون رئيسًا للجمهورية

شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هو الشخص المؤهل لأن يكون رئيسًا للجمهورية لأنه يمتلك مواصفات وطنية جامعة.



كذلك، لفت قاسم إلى أن بعض من رفض فرنجية كان يقول ليس لنا معه مشكلة شخصية ولكن مشكلتنا معه أنه مع حزب الله.





