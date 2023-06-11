كرامي إلتقى المطران سويف موفدًا من الراعي

كرامي إلتقى المطران سويف موفدًا من الراعي

في سياق الجولات التي يقوم بها موفدون من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بهدف الحوار، إلتقى النائب فيصل كرامي في دارته في طرابلس رئيس أساقفة طرابلس المارونية المطران يوسف سويف موفدًا من الراعي.