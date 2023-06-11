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مهرجان الكرز السنوي في حمانا يجمع لبنانيين وسواح من حول العالم

مهرجان الكرز السنوي في حمانا يجمع لبنانيين وسواح من حول العالم

مهرجان الكرز السنوي في حمانا يجمع لبنانيين وسواح من حول العالم.



إليكم التفاصيل...