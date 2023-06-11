أبرشية زحلة والبقاع تتذكر مجازر الإبادة السريانية بقداس في كنيسة السيدة

أبرشية زحلة والبقاع تتذكر مجازر الإبادة السريانية بقداس في كنيسة السيدة



احتفل المطران مار يوستينوس بولس سفر، بذكرى مجازر الإبادة السريانية "سيفو" سنة 1915، والذي حدّد المجمع المقدس أن تكون الذكرى بتاريخ 15 حزيران من كل سنة، حيث أقيم قداسُ إلهي في كنيسة السيدة العذراء، احتفل فيه الأب جورج بحي، في حضور المطران سفر، وخلال العظة تحدث سفر عن هذه المجازر وصلّى من أجل أرواح الشهداء.



وفي نهاية القداس، قام سفر يعاونه الأب جورج بحي والأب حنا شرباط والشمامسة وجوقة الكنيسة والشعب المؤمن بصلاة تشمشت الشهداء أمام النصب التذكاري الموجود في ساحة الكنيسة.