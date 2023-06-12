صادق للـLBCI: مرشحنا جهاد أزعور وهذا المرشح أتى من اللائحة الوسطية وليس من السنيورة

صادق للـLBCI: مرشحنا جهاد أزعور وهذا المرشح أتى من اللائحة الوسطية وليس من السنيورة

أوضح النائب وضاح صادق أن "هناك أطراف كثيرة بإمكانها أن تعبث بأمن البلد من خلال إستهداف البعض قبل الجلسة، لذلك معظمنا إلتزم بأقل ترتيبات أمنية وتنقلات."



وأشار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى أن "أول من التقى مع كل الكتل من باب الإنفتاح والإصرار على أن لبنان بحاجة إلى رئيس جمهورية هم نواب التغيير ونحن جلسنا مع الجميع."



وشدد صادق على أن "عملية التغيير لا تحصل "بكبسة زر"، فالتغيير بحاجة إلى بناء وإلى رئيس بأفضل المواصفات الموجودة."



وقال: "إذا يريد الطرف الآخر أن يعمل اليوم من أجل التغيير، فعلينا الإتفاق على إسم."



وأكد أم "مرشحنا جهاد أزعور، وهذا المرشح أتى من اللائحة الوسطية وليس من الرئيس فؤاد السنيورة، فقد اشتبك معه عند مفارق عدة."



ولفت إلى أن "التيار الوطني الحر جزء من 8 آذار، واستطعنا مع فريق من 8 آذار التقاطع على إسم المرشح الذي نراه يصلح لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة."













