بو عاصي للـLBCI: هدفنا قطع الطريق على مرشح حزب الله وانتظام عمل المؤسسات لذا تقاطعنا على ترشيح جهاد أزعور

بو عاصي للـLBCI: هدفنا قطع الطريق على مرشح حزب الله وانتظام عمل المؤسسات لذا تقاطعنا على ترشيح جهاد أزعور

اعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي أن "للتكتل خيار واحد في السياسة خصوصا بما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية وهو احترام الدستور واحترام القوانين والمشاركة لانتظام عمل المؤسسات ونريد رئيسًا سياديًا واصلاحيًا".



وأكد بو عاصي في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر للـLBCI ان "هدفنا قطع الطريق على مرشح حزب الله وانتظام عمل المؤسسات لذا تقاطعنا على ترشيح جهاد أزعور بعدما لم ننجح بايصال مرشحنا ميشال معوض ولم يأت احد عند الآخر كما اعلن جبران باسيل".



وقال: "خيارنا الطبيعي هو الاقناع والتواصل لإيصال مرشحنا بينما الطرف الاخر اي حزب الله وحركة أمل وسيلته تعطيل المجلس لفرض مرشحه".



واعتبر أن "ثمة تغيير في المقاربة الدولية وتحديدا الفرنسية لأن مقاربة ماكرون فشلت من هنا كان تعيين وزير الخارجية السابق جان-إيف لودريان لإستلام الملف اللبناني"، مشيراً الى أن "تأثير إيران على حزب الله هو تأثير مطلق وعمره ٤٠ سنة".