الراعي إفتتح سينودس الكنيسة المارونية: البطريركية على مسافة متساوية من المرشحين

الراعي إفتتح سينودس الكنيسة المارونية: البطريركية على مسافة متساوية من المرشحين

بدأت صباح اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، أعمال سينودس الكنيسة المارونية برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة مطارنة الطائفة في لبنان وبلدان الإنتشار.



وألقى البطريرك الراعي كلمة أكد فيها أن البطريركية على مسافة متساوية من المرشحين جميعًا، والتشاور مع هذه المرجعيات بشأن إجراء إنتخاب رئيس للجمهورية بعد ثمانية أشهر من الفراغ الهدام للدولة وللشعب.



وأشار إلى أن التشديد من الموفدين كان على إجراء الإنتخاب بالروح الديمقراطي التوافقي بعيدًا عن التشنجات والنزاعات والعداوات والإنقسامات، فالترشح والترشيح حق ديمقراطي دستوري وإحترام المرشحين في كراماتهم حق أخلاقي أساسي للعيش معًا بسلام وثقة وتعاون في سبيل وطننا الواحد.