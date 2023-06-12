سلام يمثل لبنان في ⁧‫مؤتمر الأعمال العربي - الصيني‬

في الرياض، ترأس وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام ممثلًا رئيس الحكومة الوفد اللبناني في إجتماع الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي - الصيني الذي تستضيفه الرياض برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.كما شارك في الدورة الثامنة لندوة الإستثمارات في حضور أكثر من ٣٥٠٠ مشارك وما يفوق الـ١٦٠ متحدثًا بهدف توسيع قاعدة العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية بين العالم العربي والصين.وعقد الوزير سلام عددًا من الإجتماعات مع كبار المسؤولين في سياق أعمال المؤتمر، فالتقى وزراء عربًا وصينيين، إضافة إلى سلسلة إجتماعات مع رجال أعمال ومستثمرين.