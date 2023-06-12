0min

رعد: الشراكة الوطنية تفرض تحقيق مصالح اللبنانيين جميعًا دون تمييز وإستنساب أو إستضعاف لأحد

رعد: الشراكة الوطنية تفرض تحقيق مصالح اللبنانيين جميعًا دون تمييز وإستنساب أو إستضعاف لأحد

إعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن الشراكة الوطنية تفرض تحقيق مصالح اللبنانيين جميعًا دون تمييز وإستنساب أو إستضعاف لأحد.



وقال رعد إن الآخرين يفهمون الشراكة الوطنية بأنها إستخدام لفريق من اللبنانيين من أجل أن يحققوا مصالحهم الخاصة على حساب كل اللبنانيين.