بوحبيب التقى سفيرة فرنسا وسفير روسيا: زيارة لودريان في القريب العاجل

بو حبيب: تبلغت من غريو أن زيارة لودريان في القريب العاجل لكن بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب سفيرة فرنسا آن غريو التي لم تشأ الإدلاء بأي تصريح.



وأعلن الوزير بو حبيب في دردشة مع الصحافيين أنه تبلغ من غريو أن "زيارة الموفد الفرنسي الوزير جان ايف لودريان في القريب العاجل لكن بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الاربعاء المقبل". وقال: "نحن رحبنا به وخصوصا أنه ديبلوماسي مخضرم ونتمنى له النجاح في مهمته".



أضاف: "كما بحثنا في موضوع اليونيفيل وخصوصا أننا نطالب بإزالة الفقرة التي تضمنها قرار التجديد لها السنة الماضية حول توسيع حركتها في الجنوب، وأبلغناها استعداد الجيش لمواكبة اليونيفيل في تحركاتها وتمنينا عليها تأمين المحروقات والبنزين للجيش لمواكبة عملها. كما ابلغتني السفيرة غريو احتمال مغادرتها لبنان في شهر آب المقبل لاستلام مهامها كمديرة لشؤون الشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية على أن ينتقل سفير فرنسا في أنقرة هيرفيه ماغرو الى بيروت ليتسلم مهامه الديبلوماسية سفيرا لفرنسا لدى لبنان".



سفير روسيا



والتقى الوزير بوحبيب سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف الذي غادر أيضا من دون الإدلاء بأي تصريح. وأعلن الوزير بوحبيب أنه أثار مع السفير روداكوف موضوع حذف الفقرة التي تضمنها بيان التجديد لليونيفيل حول توسيع عملها وتحركاتها في الجنوب. كذلك طالب بوحبيب بأن تكون مساعدات الجيش اللبناني كاملة على مدار السنة خصوصا لجهة المحروقات. وتم البحث في عدم تسييس عمل المنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة التزاما للتوصية الصادرة عن مجلس وزراء الخارجية العرب يوم كان لبنان رئيسا.