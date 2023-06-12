مفتي بعلبك - الهرمل عرض موضوع النزوح السوري

مفتي بعلبك - الهرمل عرض موضوع النزوح السوري

تحت عنوان، "النازحون في محافظة بعلبك الهرمل، مشاكل وحلول"، عرض مفتي بعلبك - الهرمل الشيخ بكر الرفاعي المشاكل في مقاربة موضوع النزوح السوري والمشاكل التي تواجه المنظمات المحلية والدولية العاملة على ملف النازحين.



وذكر الرفاعي، وبحضور عدد من الجمعيات العاملة على ملف النزوح، بمواقف غير موفقة أدت إلى بلبلة على صعيد النزوح السوري، عازيًا الموضوع إلى الحسابات السياسية.