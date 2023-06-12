كركي عرض للجنة الصحة النيابية القرار الاخير بزيادة التعرفة على 577 دواء

كركي عرض للجنة الصحة النيابية القرار الاخير بزيادة التعرفة على 577 دواء



عرض مدير عام الضمان الاجتماعي للجنة الصحة النيابية القرار الاخير بزيادة التعرفة على 577 دواء ليتمكن المضمونون من استعادة فواتيرهم كما زيادة التعريفات الاستشفائية وجلسات الكلى.



وناقشت لجنة الصحة النيابية التفاصيل بحضور وزير العمل مصطفى بيرم ومدير تعاونية موظفي الدولة يحي خميس.





