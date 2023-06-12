بري عرض المستجدات السياسية وإستحقاق رئاسة الجمهورية مع السفيرة الفرنسية واستقبل سفير جنوب افريقيا في لبنان وسوريا

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير جنوب افريقيا في لبنان وسوريا باري فيليب غيلدر، حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



وعرض الرئيس بري المستجدات السياسية وتطورات الاوضاع العامة لا سيما إستحقاق إنتخابات رئاسة الجمهورية خلال إستقباله السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو التي غادرت من دون الإدلاء بتصريح.