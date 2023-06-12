وفاة شاب بحادث إصطدام على طريق عام الكفور

أدى إصطدام شاحنة صغيرة نوع "ديهستو" ظهر اليوم، بدراجة نارية يقودها الشاب س. ق مواليد العام 2004 على طريق عام بلدة الكفور - القطين كسروان إلى وفاة الشاب على الفور.



وقد حضرت إلى المكان عناصر مخفر غبالة في قوى الأمن الداخلي وباشرت تحقيقاتها للقبض على سائق الشاحنة الذي فر إلى جهة مجهولة، وتم نقل جثة الشاب إلى مستشفى البوار الحكومي.