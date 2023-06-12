اجتماعات نيابية لبحث جلسة الأربعاء

على مسافة يومين من جلسة مجلس النواب الثانية عشرة لإنتخاب رئيس للجمهورية، تتكثف الاجتماعات المشتركة.



بالامس اجتماع لعدد من نواب التغيير واليوم اجتماع لعدد من النواب المستقلين مع الاعتدال والتغييريين.



فماذا في التفاصيل؟