نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: الاضراب التحذيري والتوقف عن العمل لمدة ثلاثة ايام

نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: الاضراب التحذيري والاعتصام والتوقف عن العمل داخل كافة مراكز المؤسسة وعدم طباعة وتسليم الفواتير لمدة ثلاثة ايام ابتداءً من يوم الثلاثاء

أعلنت نقابة عمال ومستخدمين مؤسسة كهرباء لبنان الاضراب التحذيري والاعتصام والتوقف عن العمل داخل كافة مراكز المؤسسة وعدم طباعة وتسليم الفواتير لمدة ثلاثة ايام ابتداءً من يوم الثلاثاء الواقع في 13/6/2023 ولغاية نهار الخميس في 15/6/2023 ضمناً.



يستثنى من الاضراب اقسام الصيانة والاستثمار في معامل الانتاج ومحطات التحويل الرئيسية.



وأصدرت بيانًا جاء فيه:



"عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعها اليوم الاثنين الموافق 12/6/2023 لتقييم الامور المستجدة بالمطالب العمالية:



-الاستشفاء والطبابة:

تؤكد النقابة على ما ذكرته في بيانها السابق والمتعلق بالشق الاول من تحضير دفتر شروط لشركة تأمين صحي واستشفائي وليس لشركة Management وتلفت النظر انه لا يمكن الاجتماع بالمديرية الادارية الا بوجود المراقب العام كونها طرف في النزاع على دفتر الشروط المُعرقل تحضيره لغاية الآن .

اما في الشق الثاني ومنعاً للاصطياد بالماء العكر ، فان النقابة قد شكرت سعادة المدير العام على الجهد الذي بذله شخصياً مع الحالة الطبية للمدير المالي (في كتابها المسجل لدى امانة سر المديرية العامة رقم 1336 تاريخ 23/5/2023)، وتذكر بأن العمال والمستخدمين ما زالوا لتاريخه يتعرضون للذل والإهانة في المستشفيات والمختبرات .



-الدعم المالي:

تتأسف النقابة لعدم ذكر الدعم المالي وفق خطة الطوارىء الوطنية للنهوض بقطاع الكهرباء والاستشفائي في وثيقة الاحالة المرسلة الى المديرية الادارية بل جرى التسويف بإتهام النقابة بإدعاءات غير صحيحة .... متناسية دفع رواتب العمال والمستخدمين التي لا نعرف عنها شيئاً حتى تاريخه . هل ان الدعم المالي اصبح بخبر كان امام ما يُحاك من ادخال بند في موازنة 2023 لصالح شركات مقدمي الخدمات يساوي اضعاف اضعاف الدعم المالي للعمال والمستخدمين.



امام هذا الوضع المعيشي والاقتصادي والإستشفائي والمالي المذري الذي وصلوا إليه عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان والوعود المتكررة دون جدوى .



تعلن نقابة عمال ومستخدمين مؤسسة كهرباء لبنان الاضراب التحذيري والاعتصام والتوقف عن العمل داخل كافة مراكز المؤسسة وعدم طباعة وتسليم الفواتير لمدة ثلاثة ايام ابتداءً من يوم الثلاثاء الواقع في 13/6/2023 ولغاية نهار الخميس في 15/6/2023 ضمناً.