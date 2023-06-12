حميه عقد اجتماعا مع المتعهدين والمعنيين بشبكات تصريف مياه الأمطار

حميه: الوزارة كانت وستبقى حريصة على القيام بكل الجهود مع باقي الإدارات المعنية لتيسير أعمال المتعهدين

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه إجتماعاً مع المتعهدين والمعنيين بمعالجة موضوع أشغال تعزيل وتصريف خطوط وشبكات تصريف مجاري مياه الأمطار، قبل بدء فصل الشتاء المقبل، وجرى بحث الإجراءات والتدابير المطلوبة والمراد اتخاذها.



وحضر الإجتماع المدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس، مدير الطرق المهندس حسام يوسف، والمديرون الإقليميون المعنيون ومدير الإدارة المشتركة منير صبح، إضافة الى المتعهدين المعنيين.



وقد تم الإستماع الى شرح تفصيلي من قبل المتعهدين عن آليات العمل المتخذة، اضافة الى الصعوبات التي تواجههم عند القيام بمهامهم، لا سيما في ما تنشده الوزارة من تكامل بين فرقهم وباقي المعنيين في الادارات الاخرى، فضلاً عن الموضوع المالي الذي يعتبر عنصراً ضاغطاً على إنجاز أعمالهم في ظل تقلبات سعر الصرف والخسائر التي يتكبدونها جراء ذلك.



وأكد الوزير حميه، أمام المجتمعين، أن الوزارة كانت وستبقى حريصة على القيام بكل الجهود مع باقي الإدارات المعنية لتيسير أعمال المتعهدين وتأمين كل عوامل السلامة العامة.



وتطرق الى الموضوع المالي، موضحاً "أن تقلب سعر الصرف هو أمر خارج عن اطار الوزارة. وأكد أنه "يسعى بإستمرار لتأمين الحقوق المالية للمتعهدين، فضلاً عن ان الوزارة عملت وما زالت تعمل كساعي بريد لدى الإدارات المختصة لتأمين وسداد المستحقات المتوجبة اصولا".