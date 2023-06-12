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سليمان بعد اجتماع الإعتدال وعدد من التغييريين والمستقلين: اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة.. الحوت: لن نعلن عن الاسم المناسب

اجتماع نواب الإعتدال وعدد من التغييريين والمستقلين لبحث ملف الرئاسة

أعلن النائب محمد سليمان، بعد اجتماع نواب الإعتدال وعدد من التغييريين والمستقلين لبحث ملف الرئاسة، أنهم سيتواجدون في كل الجلسات وفي الدورة الأولى والثانية ولن يعطلوا أي نصاب كما أنه سيكون لديهم اسم.



وأكد أنّ الأولوية هي لانجاز الإستحقاق الرئاسي وليس لتسجيل النقاط، قائلًا: "نحن ضد الإصطفافات الحادة التي تمنع انتخاب رئيس واجتماعاتنا ستبقى مفتوحة الى يوم الاربعاء ونحن لسنا مع الإنقسام العامودي إنما مع التوافق الوطني الذي ينتج رئيسًا".



بدوره شدّد النائب عماد الحوت على أنّه لن يتم الاعلان عن الاسم المناسب في نظرهم افساحا في المجال للنقاش مع باقي الفرقاء.



وقال: "خياراتنا مفتوحة وما زلنا على تشاور مع عدد من النواب التي مواقفهم مثل مواقفنا"، مضيفًا: "لسنا مع تسجيل النقاط انما انجاز الاستحقاق ولدينا وجهة نظر لكن لن نعلن عن الاسم الذي نراه مناسبًا افساحا في المجال للنقاش مع باقي الفرقاء".