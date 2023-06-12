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صقال ينقل عن اللواء بيسري سبب منع الإعلامية الكويتية السعيد من دخول لبنان
أخبار لبنان
2023-06-12 | 09:49
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صقال ينقل عن اللواء بيسري سبب منع الإعلامية الكويتية السعيد من دخول لبنان
صقال ينقل عن اللواء بيسري تأكيده القاطع: منع الإعلامية الكويتية السعيد من دخول لبنان يعود لهذا السبب
نقل رجل الاعمال اللبناني أسعد صقال عن المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس بيسري تأكيده القاطع، ان منع الإعلامية السعيد من دخول الاراضي اللبنانية يعود فقط الى كونها دخلت بتاريخ سابق الى أراضي العدو الإسرائيلي. وقد أوضح اللواء بيسري أن هذا الإجراء أوجبه القانون اللبناني الذي يمنع أي شخص من أي جنسية كانت من دخول الاراضي اللبنانية في حال دخوله الى أراضي العدو الإسرائيلي، كما أنه تم إطلاع الجانب الكويتي عبر السفارة الكويتية في لبنان على كل المعلومات المتعلقة بهذه القضية.
وكان وفد من مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي برئاسة صقال قد زار بيسري اليوم في مكتبه، مستوضحاً عن حقيقة قضية الإعلامية الكويتية فجر السعيد لا سيما أسباب منعها من الدخول الى الأراضي اللبنانية.
واشار صقال الى أن اللواء بيسري شدد على عمق وقوة العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط لبنان بدولة الكويت الشقيقة وحرصه وحرص الأمن العام اللبناني كما مختلف مؤسسات الدولة اللبنانية على توفير أفضل الرعاية والتسهيلات للأشقاء الكويتيين في بلدهم الثاني لبنان. كما لفت اللواء بيسري الى وجود تعاون بناء ومثمر وعملي بين الأمن العام اللبناني والسفارة الكويتية في لبنان في الكثير من القضايا الهامة، مشدداً على أن هذا التعاون مستمر وبزخم قوي بما ينسجم مع طبيعة علاقة البلدين الشقيقين.
وشكر صقال اللواء بيسري على توضيحه "الذي أراحنا كثيراً والذي أزال الإلتباس حول أسباب منع دخول الإعلامية السعيد الى لبنان"، مؤكداً حرص الجميع الحفاظ على أفضل العلاقات مع دولة الكويت الشقيقة، التي لم تبخل يوماً بالوقوف الى جانب لبنان ودعمه في مختلف المجالات والمستويات.
ووضع الوفد اللواء بيسري في أجواء عمل مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي وبرنامج عمله في الفترة المقبلة، كما قدم له التهنئة بتولي مهامه كمدير عام للأمن العام، مثنياً على كفاءاته العالية وإلتزامه المؤسساتي والوطني القوي، متمنياً له التوفيق والنجاح في المهام الموكلة اليه.
وضم الوفد إضافة الى صقال كل من أعضاء المجلس: مروان رمضان وماهر رحم وجو حاتم والفونس ديب.
أخبار لبنان
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صقال
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