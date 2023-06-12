وزير الزراعة: للإسراع في شراء محاصيل القمح الطري

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن أن خطة زراعة القمح الطري هي خطة وطنية استراتيجية لا يمكن التراجع عنها أبدا، وتُعتبر من صلب أولويات الحكومة الحالية، مشيرا إلى أنها ستكون من أهم النقاط الأساسية في استراتيجية العمل الزراعي للحكومة المتعاقبة.



وطالب مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد بالإسراع في عمليات شراء محاصيل القمح الطري والقاسي والشعير من المزارعين اللبنانيين، تنفيذا للقرارات التي اتخذت سابقا في مجلس الوزراء، كون موسم الحصاد انطلق في مناطق عكار، وقريبا في البقاع.