بيان لحجّار حول برامج المساعدات المالية

أعلن وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار أن عمليّة تحويل الرسائل النصيّة لـ 93,232 أسرة لبنانية مستفيدة من برنامج أمان انتهت اليوم ظهراً (12/6/2023)، مشيرا إلى أن قيمة الأموال التي تمّ تحويلها تبلغ 20 مليون دولار.



أما بالنسبة للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، فأوضح حجار في بيان أنه سيتمّ توزيع 3,340 بطاقة جديدة هذا الشهر في عدّة مناطق لبنانية على أن يتم تحويل المساعدة لهم في نهاية الشهر الجاري.



وسيتمّ خلال هذا الاسبوع تحويل المساعدة ل 66,622 أسرة لبنانية مستفيدة من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً وتبلغ قيمة التحويلات 8.5 مليون دولار، بحسب وزير الشؤون الاجتماعية.