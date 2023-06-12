أكد النائب فراس حمدان أن خيار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية غير مطروح لا من قريب ولا من بعيد وخيار المرشّح الآخر، أي الوزير السابق جهاد أزعور، غير مطروح حاليًا.وأوضح، في حديث لـ"عشرين 30"، أن الخيارين المطروحين في جلسة انتخاب الرئيس يوم الاربعاء خارج سياقهم السياسي وأحلاهما مرّ، مؤكدا أننا "ما زلنا في جولة مناقشات".وأكد حمدان أنهم سيعلنون عن قرارهم يوم الاربعاء وسيتّخذون الخيار الافضل للناس، مشددا على أن لا أحد يفرض عليهم اي شيء.وقال:" أزعور لا يمثل نَفَسَنا والورقة البيضاء ليست حلًّاً"، كاشفا أنه أجرى تواصلا مع أزعور منذ فترة قصيرة وكان لديه بعض الاسئلة وبعض الاجوبة أقنعه وبعضها لم يقنعه".وشدد النائب حمدان على أن جلسة يوم الاربعاء ستكون تحت عنوان إسقاط منهجية الهيمنة والتعطيل المفروضة على المجلس النيابي.