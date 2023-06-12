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موسى لـ"عشرين 30": مبادرة الراعي مهمّة والاهم أن يكون هناك حوار

أخبار لبنان
2023-06-12 | 15:22
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موسى لـ&quot;عشرين 30&quot;: مبادرة الراعي مهمّة والاهم أن يكون هناك حوار
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موسى لـ"عشرين 30": مبادرة الراعي مهمّة والاهم أن يكون هناك حوار
كشف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى أن مبادرة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الرئاسية مهمّة، لافتا إلى أن هناك جوجلة للافكار وممكن أن تنتج عنها طروحات عدّة.

وشدد موسى، في حديث لـ"عشرين 30" عبر الـLBCI، على أن ترشيح حركة أمل لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية قائم، مؤكدا أن الاهم أن يكون هناك حوار بعد جلسة انتخاب رئيس يوم الاربعاء، لانّ المصاعب التي يعاني منها البلد تتطلب إجماعا وطنيا. 

واشار موسى إلى أن المطلوب فكّ الوضعية الطائفية، معتبرا ان الاجماع المسيحي على الرئيس مهم لكنّ الرئيس هو رئيس لكل لبنان، ورأى أن المطلوب اليوم الذهاب إلى صيغ أفضل من سابقاتها.

أخبار لبنان

ميشال موسى

فرنجية

انتخاب رئيس

حركة أمل

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