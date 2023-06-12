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ضو لـ "عشرين 30": خيار أزعور مطروح لإنهاء الفراغ الرئاسي

أخبار لبنان
2023-06-12 | 15:44
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ضو لـ &quot;عشرين 30&quot;: خيار أزعور مطروح لإنهاء الفراغ الرئاسي
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ضو لـ "عشرين 30": خيار أزعور مطروح لإنهاء الفراغ الرئاسي

رأى النائب مارك ضو أن هناك خيار يُفرض علينا يمثل نظام البعث وهناك نموذج آخر لا يمثل خيارنا الاساسي ولكنه مطروح لينهي الفراغ الرئاسي وإحياء المؤسسات.

وأكد ضو، في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI ، أن واجبنا أن نقود الوزير السابق جهاد أزعور نحو الأكثرية بوجه من يريد الفرار من وجه الديمقراطية للاختباء بسلاح القوّة والتعطيل.

واشار ضو إلى أننا وصلنا اليوم إلى مكان أن أزعور هو الخيار الذي يمكن الاتفاق عليه ومن باب المسؤولية اليوم أخذ هذا القرار".

وقال:"تعرّفت على جهاد أزعور بالشخصي في واشنطن وتحدثنا بترشيحه وبمشروعه، وبقينا على اتصال".

أخبار لبنان

مارك ضو

أزعور

فرنجية

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