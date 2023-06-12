كشف عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية أن الكتلة ستنتخب خلال الدورة الاولى في جلسة انتخاب الرئيس يوم الاربعاء بورقة بيضاء أو شعار، مشيرا إلى أنه إذا تمّت الدورة الثانية فسيصوّتون باسم موحّد وفي حال لم تنعقد الدورة الثانية فسيدعون للحوار للقول إن الشخص الذي يأتي بالتحدي لا يمكن ان يصل.ورأى في حديث لـ"عشرين 30" عبر الـLBCI، أن الوزير السابق جهاد أزعور يُستعمل ككبش الفدى لتضحيات معيّنة، لأن الأحزاب لن تسير بترشيحه حتى النهاية وهو بمكانته لن يقبل أن يكون مرشح تحدٍ ولن يقبل إقصاء طائفة أخرى في لبنان.وأكد عطية أن السعودية لا تتدخل ايجابا أو سلبا، مشددا على "أننا لا نسمح لاحد التدخل بكرامتنا وسمعتنا ونحن بحاجة إلى الانفتاح على العالم العربي بطريقة تراعي مصلحة لبنان".