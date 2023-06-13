الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأبيض وقع مع نظيره الفرنسي في باريس إتفاق إطار بين وزارتي الصحة اللبنانية والفرنسية
أخبار لبنان
2023-06-13 | 01:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الأبيض وقع مع نظيره الفرنسي في باريس إتفاق إطار بين وزارتي الصحة اللبنانية والفرنسية
الأبيض: هذا الإتفاق يؤسس لتنظيم وتفعيل التعاون بين القطاع الصحي اللبناني والقطاع الصحي الفرنسي
وقع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض مع نظيره الفرنسي فرانسوا براون François Braun على اتفاق إطار بين وزارتي الصحة اللبنانية والفرنسية، ينص على التعاون وتنسيق مختلف المشاريع المتعلقة بالقطاع الصحي بين لبنان وفرنسا من خلال فريق عمل لبناني فرنسي مشترك، يعمل على تحديد أولوية المشاريع وضمان تحقيق الفائدة المرجوة منها.
جاء ذلك في زيارة يقوم بها الوزير الأبيض لفرنسا، إستهلها بلقاء عقده مع وزير الصحة والوقاية في فرنسا في مقر الوزارة في باريس، في حضور المدير العام لوكالة Expertise France أنطوان بينيي Antoine Peigney ومستشاري الوزير الفرنسي جيروم وينباخ وبرتران مييي وليلى عياش ومستشار الوزير الأبيض بيار عنحوري.
ولفت الوزير الأبيض إلى أهمية اتفاق الإطار، مؤكدًا أن هذا الإتفاق يؤسس لتنظيم وتفعيل التعاون بين القطاع الصحي اللبناني والقطاع الصحي الفرنسي بما يضمن تنفيذ المشاريع المجدية بدلا من احتمال تكرار برامج التعاون والمساعدات وتشتت أهدافها.
يذكر أن اتفاق الإطار يشمل مختلف مجالات التعاون المشترك بين لبنان وفرنسا، ولا سيما في مجالات الرعاية الصحية الأولية وبرامج الوزارة للصحة العقلية والنفسية ووهب الأعضاء والتحضير للكوارث وإعداد الكوادر الطبية والتمريضية وتعزيز النظم الصحية.
كذلك، زار وزير الصحة مركز Gustave Roussy المصنف الأول في أوروبا لعلاج السرطان حيث يستقطب ثلاثة آلاف ومئتي متخصص في علاجات الأورام.
واجتمع الوزير الأبيض مع المدير العام للمركز البروفسور فابريس بارليزي Fabrice Barlesi بحضور مسؤول العلاقات الدولية ريمي تيولي Rémi Thiolet.
تركز البحث على الخطة الوطنية للسرطان التي تعتزم الوزارة إطلاقها الشهر المقبل وكيفية تعزيز التعاون بين وزارة الصحة العامة والمركز على صعيد العلاجات والأبحاث وتدريب الكوادر ووضع البروتوكولات العلاجية المتطورة.
وتوجه الوزير الأبيض إلى المغرب لتمثيل لبنان في المؤتمر الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية في الرباط بدءًا من اليوم وحتى الخامس عشر من الحالي حول صحة اللاجئين والمهاجرين.
أخبار لبنان
فراس الأبيض
اتفاق إطار
لبنان
فرنسا
القطاع الصحي
التالي
لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الأميركيّة: واشنطن تدعو للمُساعدة في إنهاء الشّغور الرّئاسي في لبنان
بري لـ"اللواء": الجلسة قائمة في موعدها إلا اذا طلب البطريرك تأجيلها.. ومستمرون بدعم فرنجية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-06-08
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: نتعاون مع فرنسا بشأن الوضع في لبنان ونسعى لتعزيز الأمن في منطقتنا
آخر الأخبار
2023-06-08
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: نتعاون مع فرنسا بشأن الوضع في لبنان ونسعى لتعزيز الأمن في منطقتنا
0
أخبار لبنان
2023-06-08
بيان جديد لوزارة الخارجية حول قضية سفير لبنان لدى فرنسا... ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
2023-06-08
بيان جديد لوزارة الخارجية حول قضية سفير لبنان لدى فرنسا... ماذا جاء فيه؟
0
آخر الأخبار
2023-06-08
ميشال موسى للـ LBCI: فرنسا تقدم مساعدات للبنان ولكن ايضا هناك مصالح ولودريان لديه ميزة خاصة بعلاقاته القوية على مدى 5 سنوات بالخارجية ما كان يساهم بحلّ مشكلة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان
آخر الأخبار
2023-06-08
ميشال موسى للـ LBCI: فرنسا تقدم مساعدات للبنان ولكن ايضا هناك مصالح ولودريان لديه ميزة خاصة بعلاقاته القوية على مدى 5 سنوات بالخارجية ما كان يساهم بحلّ مشكلة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان
0
أخبار لبنان
2023-06-05
قضية عدوان... فريق تحقيق لبناني في فرنسا غدا ولا طلب رسميا لرفع الحصانة عنه
أخبار لبنان
2023-06-05
قضية عدوان... فريق تحقيق لبناني في فرنسا غدا ولا طلب رسميا لرفع الحصانة عنه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:28
تكتل "الجمهورية القوية" جدد تأكيد التصويت لأزعور ودعا نواب المعارضة إلى التصرف بحكمة ومسؤولية
أخبار لبنان
04:28
تكتل "الجمهورية القوية" جدد تأكيد التصويت لأزعور ودعا نواب المعارضة إلى التصرف بحكمة ومسؤولية
0
أخبار لبنان
04:18
بو حبيب تسلم رسالة من نظيره اليوناني السابق
أخبار لبنان
04:18
بو حبيب تسلم رسالة من نظيره اليوناني السابق
0
أخبار لبنان
03:34
روني عريجي للـLBCI: تاريح فرنجية شاهد على أنه لا يأخذ قرارات إلا التي يقتنع هو بها
أخبار لبنان
03:34
روني عريجي للـLBCI: تاريح فرنجية شاهد على أنه لا يأخذ قرارات إلا التي يقتنع هو بها
0
حال الطقس
03:06
ماذا في تفاصيل الطقس؟
حال الطقس
03:06
ماذا في تفاصيل الطقس؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
10:01
بعد اندلاع حريق على متن قارب سياحي وفُقدان 3 بريطانيين في البحر الأحمر... ما هو مصيرهم؟ (فيديو)
منوعات
10:01
بعد اندلاع حريق على متن قارب سياحي وفُقدان 3 بريطانيين في البحر الأحمر... ما هو مصيرهم؟ (فيديو)
0
آخر الأخبار
04:21
افرام: ماذا سيحصل للكوكب عندما ستتوقف الدول المتطورة بعد أقل من 5 سنوات عن إستيراد اليد العاملة وستفضل الآلة على الإنسان؟ وأين سيكون لبنان من هذا التطور؟
آخر الأخبار
04:21
افرام: ماذا سيحصل للكوكب عندما ستتوقف الدول المتطورة بعد أقل من 5 سنوات عن إستيراد اليد العاملة وستفضل الآلة على الإنسان؟ وأين سيكون لبنان من هذا التطور؟
0
منوعات
03:58
وضعت القطن في فمه ورمته في حقيبة... ابنة الـ15عاماً متهمة بقتل رضيعها!
منوعات
03:58
وضعت القطن في فمه ورمته في حقيبة... ابنة الـ15عاماً متهمة بقتل رضيعها!
0
فنّ
05:31
ستيفاني صليبا تحتفل بعيد ميلاد كلبها "فوكسي" (فيديو)
فنّ
05:31
ستيفاني صليبا تحتفل بعيد ميلاد كلبها "فوكسي" (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
تعرّفوا على طاقم العمل الكامل لمنتخب لبنان لكرة السلة لما دون الـ ١٩ عاما
تقارير نشرة الاخبار
13:52
تعرّفوا على طاقم العمل الكامل لمنتخب لبنان لكرة السلة لما دون الـ ١٩ عاما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الحلقة الثانية من مشروع تبليط البحر في الدامور
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الحلقة الثانية من مشروع تبليط البحر في الدامور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
موسم القمح المحلي ... على الوعد يا كمون
تقارير نشرة الاخبار
13:44
موسم القمح المحلي ... على الوعد يا كمون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
رفع فاتورة المبلغ الذي يسترجعه المريض على الدواء من الضمان... كيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
رفع فاتورة المبلغ الذي يسترجعه المريض على الدواء من الضمان... كيف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بالأمس كفرشوبا واليوم العديسة.. ما الذي يحصل عند الحدود الجنوبية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بالأمس كفرشوبا واليوم العديسة.. ما الذي يحصل عند الحدود الجنوبية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
في سماء العاصمة السعودية... إستعراض طيران الرياض الجوي
تقارير نشرة الاخبار
13:19
في سماء العاصمة السعودية... إستعراض طيران الرياض الجوي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بين الصين والعرب التعاون نحو آفاق أوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بين الصين والعرب التعاون نحو آفاق أوسع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
فرنجية عين وازعور عين ثانية والتكتل السني يقيسها بميزان الذهب
تقارير نشرة الاخبار
13:15
فرنجية عين وازعور عين ثانية والتكتل السني يقيسها بميزان الذهب
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-06-2023
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:26
ارتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
02:26
ارتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
2
فنّ
05:10
حذف حسابات نضال الأحمدية.. حديثها عن "الشوكولا مو" والسوريين لم يمرّ مرور الكرام
فنّ
05:10
حذف حسابات نضال الأحمدية.. حديثها عن "الشوكولا مو" والسوريين لم يمرّ مرور الكرام
3
فنّ
05:16
بملابس البحر وأجواء صيفيّة منعشة... سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها (صور)
فنّ
05:16
بملابس البحر وأجواء صيفيّة منعشة... سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها (صور)
4
امن وقضاء
11:14
القبض على ثلاثة شبّان متّجهين بقاعا.. ماذا ضُبط بحوزتهم؟ (صور)
امن وقضاء
11:14
القبض على ثلاثة شبّان متّجهين بقاعا.. ماذا ضُبط بحوزتهم؟ (صور)
5
أخبار لبنان
08:31
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: الاضراب التحذيري والتوقف عن العمل لمدة ثلاثة ايام
أخبار لبنان
08:31
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: الاضراب التحذيري والتوقف عن العمل لمدة ثلاثة ايام
6
أخبار دولية
09:31
بن فرحان التقى المقداد على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية
أخبار دولية
09:31
بن فرحان التقى المقداد على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية
7
أخبار لبنان
13:20
الشامي: إذا تضاءل احتياطي مصرف لبنان لا يمكننا إعادة الـ100 الف دولار كاملة فسنردّ أقصى ما يُمكننا بالدولار والباقي بالليرة على سعر السوق
أخبار لبنان
13:20
الشامي: إذا تضاءل احتياطي مصرف لبنان لا يمكننا إعادة الـ100 الف دولار كاملة فسنردّ أقصى ما يُمكننا بالدولار والباقي بالليرة على سعر السوق
8
منوعات
12:11
خلال جنازتها استفاقت داخل النّعش... وإبنها يؤكّد: لقد قدموا لنا شهادة وفاة! (فيديو)
منوعات
12:11
خلال جنازتها استفاقت داخل النّعش... وإبنها يؤكّد: لقد قدموا لنا شهادة وفاة! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More