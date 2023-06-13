ميقاتي يبحث وغريو في الزيارة المرتقبة للموفد الفرنسي للبنان

يجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع سفيرة فرنسا آن غريو في هذه الأثناء في السراي الحكومي، ويجري معها جولة أفق تتناول الأوضاع في لبنان والمنطقة والزيارة المرتقبة لبيروت للموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان إيف لودريان.