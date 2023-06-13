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جعجع لبري: نحن في صدد إنتخابات رئاسية لا تفاهمات عشائرية

جعجع لبري: نحن في صدد إنتخابات رئاسية لا تفاهمات عشائرية



غرد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر": "دولة الرئيس نبيه بري، الحوار لا يكون بأن يقوم فريق بعينه في إختيار مرشح على ذوقه ودعوة كل الآخرين للحوار لإنتخابه. من جهة ثانية، نحن في صدد إنتخابات رئاسية وليس تفاهمات عشائرية."