كرامي للـLBCI: تكتلنا سيعلن تأييد فرنجية

كرامي للـLBCI: الانقسام في البلد عامودي ولهذا نحن نشدد على الحوار

كشف النائب فيصل كرامي للـLBCI أن تكتل "التوافق الوطني" سيعلن تأييد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بلقاء التكتل الساعة الخامسة.



وقال كرامي: "الانقسام في البلد عمودي ولهذا نحن نشدد على الحوار والرئيس نجيب ميقاتي قال لنا ان البلد لا يمكن أن يكمل بهذا الانقسام وسنذهب الى فراغ ما بعد فراغ لا حكومة ولا حاكم ولا قائد جيش".



وأضاف: "سنلتقي كل الكتل لاقناعها بصرورة الحوار وجلسة الغد هي محطة تعيد نفسها ونحن سنواصل من بعدها العمل الجدي لكسر النمطية والجمود من أجل حوار للتوافق".