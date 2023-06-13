جلسة لحكومة تصريف الأعمال في السراي الحكومي

في السراي الحكومي، تعقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال بعد قليل للبحث بملف النزوح اضافة الى طلب عقد اتفاقٍ مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدّمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية في ملفّ آنا كوساكوفا ورفاقِها.



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